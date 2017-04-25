عبيد ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

كما كان متوقعا حجز لاعب الخضر ونادي ديجون مهدي عبيد لنفسه مكانا ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي والتي أعلنت عنها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة يوم أمس، عبيد نال تقييما جد عال فاق الـ7 من 10 تفوق به على كل لاعبي الوسط الدفاعي في هذه الجولة وأكد به مستواه العالي، تشكيلة الليغ 1 لهذه الجولة بحسب فرانس فوتبول دائما خلت من الأسماء الجزائرية الأخرى التي غابت بشكل كامل سواء بسبب الإصابة أو لسوء المستوى وعلى رأسهم رياض بودبوز، إلى جانب عبيد تواجدت في التشكيلة أسماء ثقيلة في صورة دانتي لاعب نيس، غليك وفالكاو لاعبي موناكو وغيرهم، إلى جانب فرانس فوبتول أعلن أمس موقع “هو سكورد” أيضا اختيار عبيد ضمن تشكيلته المثالية لكن بتقييم أعلى وصل لـ8.2 من عشرة .

مستواه الحالي يمكنه من اللعب في ناد آخر بسهولة

رغم المستوى الذي يقدمه عبيد منذ انطلاق الموسم إلا أن ناديه مازال يقبع في مراكز المؤخرة وربما يكون أحد الساقطين نهاية الموسم، الأمر لن يكون مقلقا للدولي الجزائري لأن مستواه الحالي جلب إليه أنظار عديد الأندية وسيجد ناديا بكل سهولة، عبيد وبحسب تصريحات سابقة لديه عدة عروض ليس من فرنسا فقط لكن من دوريات أخرى كثيرة، وربما نراه مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الذي أكد عشقه له، حيث أبدى سابقا ناديه السابق نيوكاسل رغبته في استعادته وبما أنه في طريق العودة للبرمير ليغ قد يحي هذه الرغبة ويقدم عرضا رسميا للدولي الجزائري .

مازال يحتل صدارة ترتيب أحسن اللاعبين الجدد في الليغ 1

بمستواه الثابت أيضا لم يضمن عبيد تواجده الدائم في التشكيلة المثالية، حيث حسن وضعه ضمن ترتيب أحسن اللاعبين في الدوري الفرنسي هذا الموسم، عبيد كان يحتل قبل أسبوع المركز الـ15 وبحصوله على تقييم مميز سيكون قد حسنه، كما أنه واصل صدارته لترتيب أحسن اللاعبين الجدد في الدوري الفرنسي والذي يحتل صدارته متقدما على لاعب باريس سان جرمان جوليان دراكسلر .

ألكاراز مطالب بإنصافه ومنحه فرصة الظهور أساسيا

مستوى عبيد المميز طيلة موسمين ماضيين لم ينعكس على وضعه في المنتخب الوطني، لاعب ديجون لم يحصل على أي فرص مع المدرب الأسبق غوركيف الذي لم يكن يوجه له الدعوة في غالب الأحيان كما أنه لم يحصل على فرصة مع المدرب السابق ليكينس الذي همّشه على حساب لاعبين لم يكونوا في المستوى في الكان الماضي، المدرب الجديد لوكاس ألكاراز مطالب بعدم السير على خطى سابقيه ومنح الفرصة لمن يستحق وعبيد أحق بها في الوقت الحالي وبالأرقام هو من يجب يكون أساسيا في لقاء الطوغو، فإلى جانب بن طالب فإن عبيد يعتبر الأحسن وأحسن بكثير من تايدر وقديورة وبناصر وغيرهم .

بورقعة.ع