فالكاو: كنت أعلم برحيلي عن الأتليتي مسبقاً

أكد اللاعب الدولي الكولومبي رادميل فالكاو مهاجم نادي موناكو الفرنسي أنه كان يعلم بأمر رحيله عن صفوف نادي أتليتكو مدريد الإسباني سابقاً قبل نهاية الموسم.

وقال فالكاو في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية : أعلم أن هذا صعب جداً لاتحدث عنه ولكني كنت أعرف ببيعي قبل نهاية الموسم مع الأتليتي بسبب الحالة الاقتصادية.

وتابع: أنها دائماً تلك الأخبار التي تشير نحو بيعي في نهاية الموسم ، ولذلك أدركت أنه الوقت المناسب ، ولقب علمت به قبل الرحيل الرسمي بأربعة أشهر.

وأنهى تصريحاته: في الكثير من الأوقات لا يملك لاعب الكرة معرفة اتجاهاته المستقبلية ، وعندما يسألني أحد عن السبب لا أعلم ما هو الرد لأنني لم أعلم السبب وقتها ولكن النادي هو من يحدد.