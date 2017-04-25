قائمة غينيا ستسبب صداعا لألكاراز

رغم أن لقاء غينيا الودي، لا يزال موعده بعيدا نوعا ما، إلا أن الناخب الوطني الجديد ألكاراز، قد يجد صعوبة كبيرة في تحديد القائمة التي سيستدعيها لهاته المواجهة، لاعتبارات عديدة، أهمها أنه يريد أن يفوز بثقة الجزائريين من أول خرجة، ما قد يجبره على استدعاء أهم اللاعبين، فيما سيجد نفسه تحت ضغط استدعاء لاعبين ابتعدوا عن الخضر في المرحلة الماضية، بسبب مشاكل انضباطية أو لنظرة غير صحيحة من المدرب السابق جورج ليكانس، ما سيضع المدرب الجديد في ورطة حقيقية قبل إعلان قائمة الخضر تحسبا لمواجهة غينيا وديا يوم 6 جوان القادم.

زطشي يريد استدعاء الجميع لتأكيد إلغاء القائمة السوداء

أهم سبب سيجعل المدرب الجديد يجد صعوبة في تحديد قائمة الخضر للقاء غينيا، هي ظل رورارة الذي يلاحق زطشي، فهذا الأخير يصر على إلغاء القائمة السوداء التي فرضها الحاج سابقا، وهو ما سيجعل ألكاراز مجبرا على استدعاء بعض الأسماء التي ابتعدت عن الخضر في وقت سابق في صورة فيغولي، مجاني وحتى جابو، زيماموش، وفرحات.

الإسباني يرفض رفع الراية ويريد التحضير للطوغو مبكرا

ستصدم رغبة زطشي في غلق ملف ما يعرف بالقائمة السوداء، برفض ألكاراز الحديث عن إقصاء مبكر من تصفيات كأس العالم، وقبل ذلك رغبته في تحضير لقاء الطوغو الافتتاحي لاقصائيات كأس إفريقيا بالكاميرون 2019، لذلك قد يفضل الناخب الجديد استدعاء أهم العناصر الجاهزة لتحضير بداية مثالية للتصفيات، ما يؤكد أنه سيجد صعوبة كبيرة في تحديد قائمة اللاعبين المستدعون لمواجهة غينيا الودية.

ضغط بعض الجهات لاستدعاء المحليين مشكل آخر

مشكل آخر سيصعب على ألكاراز تحديد قائمة مواجهة غينيا، وهي ضغط بعض الجهات من مكتب زطشي، من أجل إعادة الهيبة للاعب المحلي، وذلك باستغلال لقاء غينيا الودي من أجل استدعاء أكبر عدد من أبرز لاعبي البطولة المحلية، وهو ما سيجعل قائمة لقاء يوم 6 جوان صداعا حقيقيا للمدرب ألكاراز.

بلال.ص