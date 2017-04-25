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ليكيب: جنون الريال لا يهمه سعر مبابي الكبير

ليكيب: جنون الريال لا يهمه سعر مبابي الكبير

By admin
25 أبريل، 2017
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وضع نادي ريال مدريد الإسباني أمامه هدف كبير يريد الحصول عليه في الميركاتو الصيفي المقبل وهو المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي لنادي موناكو.
وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن الريال لا يهمه ما هو الرقم المطلوب لحسم تلك الصفقة الذهبية حتى يدعم الصفوف الهجومية بالموسم المقبل.
وتابعت الصحيفة أن 80 أو 90 أو 100 مليون يورو سيكونوا حاضرين أمام إدارة موناكو في حالة طلبها لبيع اللاعب البالغ من العمر فقط 18 عاماً ولكن مستقبله كبيراً للغاية.
ولكن الصحيفة أشارت أن الصفقة لن تكون سهلة على الريال خاصة وأن هناك منافسة كبرى على ضم اللاعب وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي.
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