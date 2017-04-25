مدرب الإنتر السابق يرشح نجم توتنهام للإنضمام لبرشلونة

صرح الهولندي فرانك ديبور مدرب إنتر ميلان السابق أن إنتقال الدانماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام هوتسبير الى برشلونة الإسباني سيكون شئ مثالي .

ويذكر أن إيركسن يقدم أداء إيجابي مع توتنهام في الموسم الحالي حيث سجل 11 هدف وصنع 20 تمريرة في كافة المسابقات في الموسم الحالي .

وقالت تقارير صحفية أن برشلونة يرفب في التعاقد مع إيركسن من اجل تعزيز الصفوف الهجومية للبارسا في الموسم المقبل .

ونقلت صحيفة EKSRTA BLADET الدانماركية تصريحات ديبور والذي قال : إيركسن انتقل من أياكس الهولندي الى توتنهام ثم من السبيرز الى فريق أكبر .

واضاف ديبور : أعتقد أن إيركسن قادر على الإنتقال لفريق كبير ولديه كل الإمكانيات للعب مع برشلونة .