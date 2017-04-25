مستوى بلفوضيل يثير الاستغراب والجماهير تطالب بعدم إشراكه مجددا

يبدو أن الهزائم المتتالية التي يحققها فريق ستاندار قد أثارت حفيظة أنصار النادي، صحيفة “ول فوت” البلجيكية سلطت الضوء يوم أمس على الموضوع وقالت أن مستوى ستاندار من مستوى لاعبيه وتراجع مستوى هؤلاء هو السبب الرئيسي لتراجع النتائج، ذات الصحفية قالت أن مستوى بلفوضيل لم يعد مبشرا والأنصار لم يعودوا قادرين على رؤيته بهذا المستوى خاصة أنه كان سابقا أملهم الوحيد لتحقيق الانتصارات .

“ذهن بلفوضيل في ناد آخر ومن غير المعقول إشراكه حاليا”

جماهير نادي ستاندار دو لياج ورغم معرفتها بإمكانيات بلفوضيل إلا أنها طالبت بعدم إشراكه هو وزميله أورلاندوسا السبب غيابهم الذهني منذ عدة لقاءات فبعد تضييع النادي للقب وها هو الآن يضيع فرصة المشاركة في الدوري الأوروبي بدأ الثنائي في التفكير في مستقبلهم، والذي سيكون في ناد آخر، كما هو متفق عليه ما يعني أنه من سابع المستحيلات أن يقدموا مستوى كبير وذهنهم غير موجود في أرضية الميدان .

فيليب البارت”: بلفوضيل لم يعد يقدم المستوى المطلوب ولا ضير في بيعه الآن”

أدلى المحلل البلجيكي فيليب البارت بتصريحات أمس لموقع “نور إي كلار” البلجيكي تكلم فيه عن تراجع مستوى ستاندار في الفترة الحالية، فيليب وككل المحللين والصحفيين البلجيكي، أرجع الأمر لتراجع مستوى بلفوضيل، حيث أكد أن إسحاق يعرف جيدا أنه لن يكون لاعبا في الفريق الموسم المقبل و تفكيره منصب على مستقبله وعلى إدارة ستاندار أن تفصل في الأمر لصالح النادي إن لم يكن لصالح اللاعب، فيليب البار قال أن لا ضير في إعلان بيع بلفوضيل حاليا فربما ينهي الموسم بكل قوة .