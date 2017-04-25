ميلان الإيطالي يدخل السباق من أجل خطف غلام

كشفت شبكة “سكاي سبور” الإيطالية يوم أمس الإثنين في خبر حصري، أن الملاك الجدد لنادي ميلان وجهوا أنظارهم صوب الجنوب وبالضبط لنابولي، حيث كشفت التقارير أن الإدارة الجديدة راغبة في ضم الدولي الجزائري فوزي غلام واستغلال وضعه الحالي وحالة سوء التفاهم التي تميز علاقته بناديه، لينضم بذلك ميلان إلى كتيبة الأندية الراغبة في ضم غلام والتي ما فتئت تتسع أسبوعا بعد آخر .

الظهير دي تشيلو سيرحل وغلام لتعويضه

رغبة إدارة ميلان الجديدة في ضم غلام ليست نابعة فقط من رغبتها في تكوين فريق كبير الموسم المقبل لمنافسة السيدة العجوز وحسب، وإنما أيضا لتعويض الرحيل المحتمل للظهير الأيسر دي تشيلو، حيث أعلن هذا الأخير رحيله قبل فترة، قدوم غلام وبحسب الصحافة الإيطالية سيكون أحسن لميلان وبكثير من تواجد دي تشيلو الذي يبقى ظهيرا جيدا لكن ليس لنفس جودة غلام .

رأي إدارة نابولي غير معروف لكن دي لورنتيس صرح سابقا أنه لا يبيع لاعبيه للمنافسين

إدارة نابولي وكما هو معلوم لا تعارض رحيل غلام لأنها لن تستطيع تأمين الراتب الذي يريده لكن في صورة عرض ميلان الجديد فإن الوضع قد يتغير، الرئيس دي لاورنتيس لديه مبدأ عام يعمل به منذ توليه مقاليد الرئاسة في نابولي وهو عدم بيع لاعبيه للمنافسين وبما أن ميلان بات منافسا قويا على اللقب والمكانة الأوروبية فإن نابولي قد يعمد لتعجيز إدارة ميلان علها تتخلى عن غلام ليبيعه نابولي لوجهة خارجية أو ربما الحصول على العرض الأعلى في حال اضطر لتسريحه لميلان كما فعلت مع هيغواين حين باعته لجوفنتوس .

أنصار وصحافة ميلان رحبوا بغلام حتى قبل مجيئه

خبر انتقال غلام إلى ميلان انفردت به شبكة سكاي لكن هذا لم يمنع المواقع المقربة من ميلان إلى نشره، حيث كشفت عديد التقارير أن غلام لاعب مميز وقدومه سيكون سببا ربما في عودة الفريق لسابق عهده، المواقع الإيطالية كشفت أن غلام سيكون بداية بناء ميلان الجديد والعودة لمصاف الأندية الأوروبية الكبرى، حيث رحبت به كثيرا حتى قبل مجيئه وهذا لثقتها الكبيرة في الإدارة الصينية والتي تملك الأموال لإغراء أي لاعب فما بالك بغلام الذي ينتهي عقده بعد عام فقط .

يعتبرونه ثاني أحسن ظهير أيسر في إيطاليا وانتدابه سيكون في صالح الفريق

صحافة ميلان لم تكن المرحب الوحيد بالصفقة، حيث انضم إليهم أنصار “الروسو نيري” الذين احتلوا مواقع التواصل الاجتماعي لأجل غلام، أنصار ميلان اعتبروا أن صفقة غلام ستكون من أحسن الصفقات إن تمت لأن ذلك سيعني ضم ثاني أحسن ظهير أيسر في إيطاليا حاليا بعد ساندرو لاعب جوفنتوس، ويبدو أن غلام يتمتع بمتابعة جيدة وأنصار أندية إيطاليا يقدرون ما يقدمونه وربما فإن الرحيل سيكون أحسن حل له، لأنه لم يعد يحصل على نفس التقدير في نابولي بعد أن بات لاعبا بديلا .

بورقعة. ع