نوري شاهين يجدد عقده مع دورتموند

الدولي التركي ذو ال28 عاماً غادر ملعب سيجنال إيدونا بارك إلى ريال مدريد عام 2011 مقابل 10 مليون يورو إلا أن شاهين فشل في اقتحام التشكيل الأساسي للعملاق الأسباني.

وبعد أن قضى نوري شاهين نصف موسم 2012-2013 في ليفربول، عاد معاراً لدورتموند قبل الانتقال بشكل دائم عام 2014.

الألماني هانس يواكيم فاتسكه المدير العام لنادي دورتموند قال: “نحن سعداء لبقاء شاهين معنا، إنه أحد أبناء النادي، شخص جيد، ونشأ في بروسيا دورتموند”.

نوري شاهين بدوره قال بعد التجديد “الجميع يعلم أنني أشعر بالسعادة في دورتموند، المدينة والملعب والجماهير، بوروسيا دورتموند هو النادي المحبب لقلبي”.

الألماني مايكل زوك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند قال “بالرغم من إصابات نوري شاهين، إلا أنه يتمكن من العودة وهو لاعب مهم لفريقنا الشاب”.

بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 56 نقطة، ويواجه غداً بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس ألمانيا.

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