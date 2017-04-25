هدف مانشستر يونايتد: لا استحق الـ100 مليون يورو

أكد المهاجم الإيطالي اندريا بيلوتي لاعب فريق تورينو الإيطالي أنه لا يستحق الـ 100 مليون التي طلبها رئيس تورينو للتخلي عنه في الصيف المقبل.

وقال بيلوتي في تصريحات لشبكة “ميدياسيت” الإيطالية اليوم:” في الحقيقة لا أعتقد أنني أستحق الـ 100 مليون يورو، ولكن هذا الرقم لا يؤثر علي.”

واضاف بيلوتي في تصريحاته:” سوق الانتقالات تغير بشكل كبير في السنوات الأخيرة، واسعار اللاعبين ارتفعت بشكل غير عادي لذلك يتم إنفاق العديد من الأموال.”

ويعد بيلوتي أحد أهم أهداف ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيان، ولكنه قام بتوقيع عقد جديد مع تورينو في ديسمبر الماضي ويوجد به شرط جزائي للفرق خارج إيطاليا يصل إلى 1000 مليون يورو.

يذكر أن بيلوتي هو هداف الدوري الإيطالي في الموسم الحالي حتى الآن، حيث أنه تمكن من إحراز 25 هدف متساويًا مع المهاجم البوسني إيدن دزيكو لاعب روما.