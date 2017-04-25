هني: “سعيد للفوز وعلي التركيز لإنهاء الدوري بكل قوة”

أدلى لاعب الخضر ونادي أندرلخت سفيان هني بتصريحات للموقع الرسمي لناديه تحدث فيها عن الفوز الأكثر من مهم والمحقق على حساب الغريم بروج، هني قال أنه سعيد للفوز مؤكدا أن فريقه سيركز ولن ينجرف وراء هذا الفوز وأضاف:” قدمنا لقاء جيدا وحققنا الفوز المهم، أعتقد أن النتيجة كانت في صالحنا في النهاية تساعدنا على اللعب بأريحية أكثر فيما تبقى من موسم، علينا الآن نبقى مركزين ولا ننجرف وراء هذا الفوز لدينا الآن ستة لقاءات سنلعبها لقاء بلقاء ونأمل أن نحقق الفوز بالدوري في الأخير” وكان هني قد شارك أساسيا في لقاء بروج ولعب 87 دقيقة قدم فيها مستوى جد طيب .

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