وجود وكلاء غزال في تركيا يؤكد فرضية تفاوضه مع غلطة سراي

كنا قد أوردنا في عدد سابق أن رشيد غزال استغل تواجده في تركيا من اجل لعب لقاء بيشكتاس في الدوري الأوربي من أجل التقرب من مسيري غلطة ساراي من أجل التفاوض على إمكانية الانتقال، الخبر تم تأكيده يوم أمس من قبل بعض المواقع التركية التي أكدت تواجد نيكولا فرانكو أحد وكلاء الجزائري في اسطنبول، ذات التقارير لم تؤكد التفاوض لكنها أكدت أن تواجد فرانكو ليس برئ وربطته بإمكانية انتقال غزال لغلطة ساراي، للإشارة فقط فإن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن فرانكو نيكولا ليس وكيل غزال لكن رغم هذا فإن الإعلام التركي أكد العكس وأكد أن أحد مناجرته .

عبد القادر غزال متواجد أيضا في تركيا

إلى جانب فرانكو كشف الدولي السابق وأحد مستشاري رشيد غزال وهو شقيقه عبد القادر عن بعض الصور التي تؤكد تواجده في تركيا، عبد القادر غزال وعلى حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي موقعه التويتر، نشر صورا له من إسطنبول لكن من دون أن يكشف سبب تواجده هناك، غير أنه بكل تأكيد فإن تواجده في تركيا ليس للسياحة بل كزيارة عمل، ومع جمع أطراف القضية يتبين لنا أن تواجد عبد القادر غزال ونيكولا فرانكو في تركيا في نفس التوقيت ليس بريئا بل من أجل التفاوض على وجهة محتملة لرشيد والأقرب غلطة سراي بحسب تأكيدات الصحافة المحلية، يذكر أن عبد القادر يعتبر وكيلا لبعض اللاعبين الشبان ومن المستحيل تواجده في تركيا من أجل تحويل أحدهم ما يؤكد أيضا فرضية تواجده لأجل مستقبل شقيقه .

الصحافة الإسبانية تؤكد أن مصير غزال ليس محسوما بعد وتطالب الأندية المحلية بالتحرك

أعد أمس موقع “فيتشاخيس” الإسباني تقريرا عن لاعب الخضر رشيد غزال والحديث الكبير عن انتقاله لنادي إيفرتون الإنجليزي كما تزعم كثير من الصحف الإنجليزية والفرنسية، حيث أكد الموقع الإسباني أن الأمر غير صحيح وغزال مازال لم يتفق مع أي نادي وعلى نوادي إشبيلية وأتليتيكو مدريد التي أبدت رغبة كبيرة في ضمه سابقا بالتحرك إن رغبت فعلا في حسم الصفقة لصالحها لأن بقاءها على الحياد حتى نهاية الموسم لن يكون مجديا كون الفرق الراغبة في ضمه بدأت تتحرك من الآن وربطت اتصالات كثيرة مع وكيل أعماله، ذات الموقع ختم تقريره بالتأكيد على أن إيفرتون لن يتحرك بشكل رسمي لأجل غزال إلا في حال بيعه للاعبه روس باركلي، الذي يرغب هو الآخر في الرحيل وغزال سيكون معوضه .

سيعود للتدرب مع المجموعة في انتظار معرفة مصيره للقاء أنجي

بعيدا عن أخبار رحيله سيعود لاعب الخضر اليوم الإثنين للتدريبات الجماعية مع فريقه بعد أن تم تهميشه في لقاء موناكو الذي جرى سهرة الأحد، مدرب ليون أكد أن بقاء غزال بعيدا عن المجموعة مجرد خيار فني وهو ما سيتم التأكد منه في اليومين القادمين، حيث ستعمد مجموعة أولمبيك ليون للتحضير للقاء أنجي الذي سيقام سهرة الجمعة وهو اللقاء الذي سيؤكد ما إذا كان إبعاد غزال عن اللقاء الماضي مجرد خيار فني أم أن إبعاده كان عقوبة له بعد رفضه للتجديد، يذكر أن تقارير فرنسية كثيرة أكدت أن إبعاد غزال سيتم بعد التأكد مع عدم تجديده للعقد وهو الذي سيرحل مجانا في الصيف المقبل .

بورقعة.ع