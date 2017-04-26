أشبيلية يعلن مشاركته في “كأس الإمارات الدولية”

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن مشاركته في بطولة كأس الإمارات الودية التي يستضيفها أرسنال في ملعبه والتي تقام أيام 29 و30 جويلية في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويشار إلى أن نادي ينفيكا البرتغالي ولايبزيغ الألماني سيشاركان في البطولة إلى جانب آرسنال، وأشبيلية الذين يشاركون للمرة الأولى في تاريخهم.

وستقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 29 جويلية بين إشبيلية ولايبزيج وبعدها سيواجه أرسنال نظيره بنفيكا وفي 30 جويلية سيتواجه الفريق الألماني أمام البرتغالي، والإسباني أمام الإنجليزي.

ويستضيف أشبيلية وسليتا فيغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري، حيث يحتل النادي الأندلسي، المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة.

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