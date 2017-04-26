إحصائيات غير مطمئنة للريال بعد خسارة الكلاسيكو

يمتلك نادي ريال مدريد الإسباني إحصائيات غير مطمئنة لجماهيره في كل خسارة للكلاسيكو من برشلونة على مدار السنوات الماضية.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن الريال بعد الخسارة لديه سجل من 19 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في خمس مباريات و خسر في ست مباريات أخرى.

الريال سيواجه اليوم نادي ديبورتيفو لاكورونيا على ملعب ريازور ويجب عليه تحقيق الفوز حتى يواصل المنافسة على بطولة الدوري مع برشلونة.

برشلونة يتصدر حالياً جدول المسابقة بسبب المواجهات المباشرة والأهداف ولكن الريال متبقي له مباراة واحدة مؤجلة أمام سيلتا فيغو.