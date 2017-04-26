إنريكي يتمنى خوض مباريات ريال مدريد المقبلة

أكد لويس إنريكي مدرب فريق برشلونة على أنه كان يتمنى مواجهة الفرق التي سيقابلها فريق ريال مدريد في الدوري هذا الموسم بدلاً من المباريات الصعبة التي ستكون أمام لوتشو.

وكان برشلونة قد تمكن من الفوز على نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

لوتشو تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الليلة أمام نظيره أوساسونا قائلاً: “كنت أتمنى مواجهة الأندية التي سيقابلها الريال في المواجهات المتبقية له خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف: “لدينا مباريات صعبة للغاية في الدوري سنبذل خلالها كافة جهدنا من أجل التتويج بالبطولة المحلية”.

ويقابل أبناء لوتشو الليلة فريق أوساسونا في لقاء يرغب فيها ميسي وزملائه من حسمه منذ البداية للإستمرار في تضييق الخناق على ريال مدريد الوصيف صاحب نفس عدد النقاط.

وأختتم حديثه قائلاً: “الفريق جاهز للغاية لخوض كافة المباريات المقبلة، وذلك بعد المستوى الطيب الذي أظهره اللاعبين في الكلاسيكو”.