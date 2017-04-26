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إنسيني : سعيد للغاية لأنني متواجد مع نابولي

إنسيني : سعيد للغاية لأنني متواجد مع نابولي

By admin
26 أبريل، 2017
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أكد الإيطالي لورينزو إنسيني صانع العاب نادي روما الإيطالي أنه سعيد بتشجيع جماهير نابولي الحماسي للفريق مضيفاً أن هذا الأمر لايمكن إيجاده في أي فريق أخر .
وكان إنسيني جدد مؤخراً عقده مع نابولي رافضاً الرحيل عن النادي .
ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات إنسيني والذي قال : لدي كل شئ في مدينة نابولي مثل الطعام والبحر والجميع في نابولي شغوف بكرة القدم .
واضاف إنسيني : التضحيات الكثيرة لنابولي شئ يسعدني خاصة عندما كنت صغير ويسعدني دائماً اللعب مع نابولي .
وأكمل نجم نابولي حديثه قائلاً : اعتقد أن هدفي الافضل كان في مرمى بوروسيا دورتموند من ركلة حرة والأعظم أرى أنه كان في نهائي كأس إيطاليا .
وأكد إنسيني أن أهم ثلاث مباريات له هم ضد فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا في الموسم الماضي بالإضافة الى مباراته الاولى مع نابولي ضد بارما ومباراته الثالثة ضد فريق ريال مدريد في دوري الابطال .
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