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الأتليتي يدافع عن سيميوني لحمايته من الإيقاف

الأتليتي يدافع عن سيميوني لحمايته من الإيقاف

By admin
26 أبريل، 2017
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بدأ نادي أتليتكو مدريد الإسباني خطوات الدفاع عن مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني من أجل حمايته من الإيقاف الذي قد يتعرض له من قبل لجنة المسابقات.
وقالت صحيفة أس الإسبانية أن الحكم إغلاسياس فيانوفا والذي أدار لقاء الأتليتي أمام فياريال بالأمس قد سجل في تقريره اعتراض المدرب على عدم إضافة وقت ضائع.
ووضع الأرجنتيني يديه على المساعد الأول في المباراة ، ولكن الأتليتي قد أرسل فيديو تسجيلي بأن هذا الأمر لم يحدث في الدقيقة التي سجلها الحكم لسيميوني.
ويحاول الأتليتي أن لا يخسر تواجد مدربه داخل الملعب خاصة بعد الخسارة من الغواصات ومحاولة المحافظة على المركز الثالث بالدوري.
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