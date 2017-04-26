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توتي : فخر لي أن أنهي مسيرتي في نادي روما

توتي : فخر لي أن أنهي مسيرتي في نادي روما

By admin
26 أبريل، 2017
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أكد الإيطالي فرانشيسكو توتي نجم نادي روما الإيطالي أنه كان بإمكانه الإنتقال الى اي فريق أخر للفوز بالبطولات مضيفاً أنه فضل البقاء مع الجيالوروسي .
ويذكر أن مسيرة توتي مع روما بدأت في مارس بعام 1993 .
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات توتي والذي قال : ظهوري الاول مع روما كان شئ مميز لي وكنت مشجع ثم اصبحت لاعباً , شئ مميز للغاية لي .
واضاف توتي : روما أجمل مدينة في العالم ودائماً تفاجئك بأشياء عدة , وفخر لي أن انهي مسيرتي مع الجيالوروسي .
وتابع توتي : الخبرات والتي حصلت عليها اثناء تواجدي مع روما ساعدتني كثيراً والحصول على الدوري الإيطالي مع روما ثم كأس العالم مع المنتخب الإيطالي في عام 2006 لحظتان مختلفتان لي .
وأضاف توتي : كواحد من أبناء مدينة روما شئ رائع أن أفوز بلقب الدوري الإيطالي مع الجيالوروسي ولكن الفوز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا واحد من أكبر إنتصاراتي في الحياة .
وتحدث توتي عن ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق فقال : هو بطل ومثال يُحتذى به .
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