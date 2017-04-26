توتي : فخر لي أن أنهي مسيرتي في نادي روما

أكد الإيطالي فرانشيسكو توتي نجم نادي روما الإيطالي أنه كان بإمكانه الإنتقال الى اي فريق أخر للفوز بالبطولات مضيفاً أنه فضل البقاء مع الجيالوروسي .

ويذكر أن مسيرة توتي مع روما بدأت في مارس بعام 1993 .

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات توتي والذي قال : ظهوري الاول مع روما كان شئ مميز لي وكنت مشجع ثم اصبحت لاعباً , شئ مميز للغاية لي .

واضاف توتي : روما أجمل مدينة في العالم ودائماً تفاجئك بأشياء عدة , وفخر لي أن انهي مسيرتي مع الجيالوروسي .

وتابع توتي : الخبرات والتي حصلت عليها اثناء تواجدي مع روما ساعدتني كثيراً والحصول على الدوري الإيطالي مع روما ثم كأس العالم مع المنتخب الإيطالي في عام 2006 لحظتان مختلفتان لي .

وأضاف توتي : كواحد من أبناء مدينة روما شئ رائع أن أفوز بلقب الدوري الإيطالي مع الجيالوروسي ولكن الفوز بكأس العالم مع منتخب إيطاليا واحد من أكبر إنتصاراتي في الحياة .

وتحدث توتي عن ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق فقال : هو بطل ومثال يُحتذى به .