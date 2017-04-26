ديربي مانشستر| غوارديولا: يونايتد خصم قوي ولا توجد عداوة مع مورينيو

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على صعوبة المباراة القدامة أمام مانشستر يونايتد في الديربي خصوصاً مع وضع الفريقين الحساس في المسابقة.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد في مباراة قوية من أجل الصراع على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأسباني في المؤتمر الصحفي: “مانشستر يونايتد خصم قوي ويقدم مباريات هائلة، لم يتعرضوا للخسارة في الدوري منذ فترة طويلة”.

وأضاف غوارديولا “لا توجد عداوة بيني وبين مورينيو، نحن جيران وعندما نلتقي نلقي التحية على بعضنا البعض”.

وعن غياب إبراهيموفيتش، قال غواريدولا: “إنه لاعب كبير، ولكن مانشستر يونايتد لديه أكثر من لاعب خطر كراشفورد ولينغارد وواين روني”.

كان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة بقطع كامل في الرابط الصليبي أثناء مباراة مانشستر يونايتد أمام أندرخلت في إياب الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وعن عدم مشاركة ستيرلنغ أمام أرسنال، قال غوارديولا: “فضلت إشراك لاعب أقل في مركز الهجوم، لذلك فضلت عدم إشراكه

وأكمل غوارديولا “هذا هو موسمي الأول بدون أي بطولة بعد تسع سنوات، سوف يحدث هذا عندما تدرب لفترة طويلة ولكن هناك العديد من الأندية التي ستنهي موسمها بدن أي لقب”.

يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 64 نقطة بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، يملك كلا الفريقين فرصة كبيرة لاقتناص مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا كون ليفربول صاحب المركز الثالث يمتلك 66 نقطة مع لعب مبارتين أكثر من قطبي مانشستر.

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