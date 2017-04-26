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غاري نيفيل : راشفورد ومارسيال ليس ثنائي مميز لليونايتد

غاري نيفيل : راشفورد ومارسيال ليس ثنائي مميز لليونايتد

By admin
26 أبريل، 2017
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يعتقد الإنجليزي غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق أن وجود كلاً من جاري انتوني مارسيال وماركوس راشفورد معاً في خط هجوم الشياطين الحمر لن يكون جيد .
ويبدو أنه مع إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وإبتعاد واين روني عن المشاركة الاساسية مع الشياطين الحمر قد يعتمد جوزيه مورينيو على كلا من راشفورد ومارسيال في الخط الأمامي للشياطين الحمر .
وقال نيفيل عبر حسابه الخاص على تويتر : لا أرى ان راشفورد ومارسيال سيشكلا ثنائي رائع ، وربما أكون خاطئ ولكن هذا ليس طبيعياً .
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