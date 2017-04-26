غاري نيفيل : راشفورد ومارسيال ليس ثنائي مميز لليونايتد

يعتقد الإنجليزي غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق أن وجود كلاً من جاري انتوني مارسيال وماركوس راشفورد معاً في خط هجوم الشياطين الحمر لن يكون جيد .

ويبدو أنه مع إصابة زلاتان إبراهيموفيتش وإبتعاد واين روني عن المشاركة الاساسية مع الشياطين الحمر قد يعتمد جوزيه مورينيو على كلا من راشفورد ومارسيال في الخط الأمامي للشياطين الحمر .

وقال نيفيل عبر حسابه الخاص على تويتر : لا أرى ان راشفورد ومارسيال سيشكلا ثنائي رائع ، وربما أكون خاطئ ولكن هذا ليس طبيعياً .