غوارديولا ينفي سعيه لضم ديلي ألي

طمأن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مدرب توتنهام ماوريسيو بوكوتنيو بأنه لن يحاول التعاقد مع ديلي ألي.

كان تقارير صحفية قد ربطت ديلي ألي بالانتقال للعديد من الأندية في العالم والتي كان منها مانشستر سيتي إلى جانب برشلونة وريال مدريد في أسبانيا.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية لقناة سكاي سبورت: “على بوكوتنيو أن يهدأ، لن أحاول ضم ديلي ألي، سيبقى في توتنهام الموسم المقبل”.

كان ديلي ألي قد نجح في الوصول للهدف الـ20 مع توتنهام في جميع المسابقات هذا الموسم، كما نجح في الفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليغ للعام الثاني على التوالي.

وأضاف المدرب الأسباني “ديلي ألي لاعب رائع، يقاتل على كل كرة ويتواجد كثيراً في مناطق مؤثرة بل إنه واحد من أفضل لاعبي الوسط الذين شاهدتهم، ولكني لن أحاول ضمه لصفوف مانشستر سيتي”.

شارك ابن الـ21 عاماً في 44 مباراة مع مانشستر سيتي هذا الموسم سجل خلالها 20 هدفاً ومرر 11 تمريرة حاسمة.

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