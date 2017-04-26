مويس يواجه المشاكل بعد تصريحات ” الصفعة”

بدأ الاتحاد الإنجليزي، في تحقيق حول تصريحات ديفيد مويس، مدرب نادي سندرلاند الإنجليزي، بعد تصريحاته المثيرة للجدل لمراسلة إذاعة “بي بي سي”.

وتعود الواقعة حينما سألت فيكي سباركس، مراسلة “بي بي سي”، مويس حول إذا ما كان حضورإليس شورت، رئيس النادي، لمباراة بيرنلي والتي لُعبت في 18 مارس بالدوري الإنجليزي، قد شكل نوعًا من الضغط.، فرد مويس قائلًا: “إطلاقًا، لكن عليك الاحتراس في المرة القادمة فقد تتلقين صفعة مني، رغم كونك امرأة”.

وهاجمت وسائل الإعلام مويس على تصريحاته، فيما أعتذر مؤخرًا للمراسلة على تصرفه الغير لائق، إلا ان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أصر على إحالة الأمر للتأديب.

وتسمح اللوائح لمويس تقديم طعن ضد قرارالاتحاد الإنجليزي حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، من يوم 3 مايوالمقبل.

ويقدم سندرلاند تحت قيادة مويس، أداء باهت فيقبع في قاع ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

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