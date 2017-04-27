أليغري: اليوفي لم يفز بأي شئ بعد

أراد ماسمليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس ان يضع الأمور في نصابها حول الحديث عن تألق الفريق في الفترة الأخيرة.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات أليغري التي أكد من خلالها على ان الفريق لم يفز بأي شئ بعد مشيرًا إلى ان المشوار مازال طويلاً .

وقال: في هذه المرحلة من الموسم نحن مازلنا لم نفز بأي شئ على الاطلاق ، لم نفز بالاسكوديتو ومازالنا أمام مباراة النهائي في كأس إيطاليا ولم نصل إلى نهائي دوري الابطال.

واضاف: مازلنا بحاجة إلى المزيد من الخطوات ونحن أمام خطوة جديدة غدًا بثلاث نقاط في غاية الأهمية ولا يمكننا السماح لروما بالإقتراب من الصدارة.

وعن إمكانية الفوز بالثلاثية قال: نحن نفكر في الفوز بمباراة تلو الأخرى وفي النهاية سنحاول الفوز بالثلاثية إذا أمكن.