باوزا: عقوبة ميسي سيتم تخفيضها

أكد إدغاردو باوزا المدير الفني السابق لمنتخب الارجنتين على ان عقوبة ليو ميسي لاعب برشلونة والمنتخب الارجنتيني سيتم تخفيضها.

ونشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو تصريحات باوزا التي أكد من خلالها على ان عقوبة ميسي ستصبح مباراتين فقط بعدما كانت أربعة مباريات بسبب توجيهه سبابًا للحكم المساعد.

وعن إقالته من تدريب الارجنتين قال: لقد شعرت بالمرارة حوالي ثلاثة أيام لأنني كنت أريد ان أصل إلى كأس العالم مع فريقي التدريبي وكنت مقتنع بإننا قادرون على ذلك، حيث كانت العلاقة تتطور مع اللاعبين في كل مرة.

وعن دور ميسي قال: ميسي كان يحاول ان يقدم كل ما عليه في الملعب وهو اللاعب الأفضل وكنت أتحدث معه في العديد من المرات حول وضع الفريق.

وعن عقوبة ميسي قال: أعتقد ان العقوبة سيتم تخفيضها لمباراتين فقط ، وإذا فزنا بالمباريات المتبقية سنبقى على الاقل في المركز الخامس والذي يؤهلنا لكأس العالم.