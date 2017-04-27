بايرن ميونخ يحسم صفقة كينغسلي كومان

حوّل نادي بايرن ميونخ الألماني عقد لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان من إعارة إلى عقد دائم استغلالاً لبند في عقد النادي الألماني مع يوفنتوس.

كان الدولي الفرنسي قد انتقل معاراً من يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي بنظام الإعارة ليقدم مستوى مميز مع الفريق البافاري دفع إدارة النادي للتعاقد معه.

وقع كومان على عقد يبقيه في صفوف النادي الألماني حتى صيف عام 2020 مقابل 28 مليون يورو.

شارك ابن الـ20 عاماً في 23 مباراة مع بايرن ميونخ هذا الموسم سجل خلالها هدفين.

يعاني بايرن ميونخ الأمرين في الفترة الحالية بعد توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، ثم توديعه لبطولة الكأس بالأمس من الدور نصف النهائي على حساب بوروسيا دورتموند.

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