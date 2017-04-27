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دي ناتالي:توتي آخر رمز لروما ولا أتخيل كرة القدم بدونه

دي ناتالي:توتي آخر رمز لروما ولا أتخيل كرة القدم بدونه

By admin
27 أبريل، 2017
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وصف أسطورة أودينيزي والمنتخب الايطالي أنطونيو دي ناتالي ، قائد روما فرانشيسكو توتي بأنه آخر رمز للنادي،  مؤكداً انه لا يستطيع أن يتخيل كرة القدم بدونه.
وقال دي ناتالي في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:توتي لاعب عظيم ، انه آخر رمز لنادي روما.
وأضاف:آمل أن يفهم النادي ذلك ويسمح له أن يلعب لمدة عام آخر ، لأنني لا أستطيع تخيل كرة القدم من دونه.
وتابع دي ناتالي: كنت قريباً من الانتقال للروما تحت إمرة لوتشيانو سباليتي في السنوات الأولى، ولكنني فضلت البقاء في أودينيزي.
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