دي ناتالي:توتي آخر رمز لروما ولا أتخيل كرة القدم بدونه

وصف أسطورة أودينيزي والمنتخب الايطالي أنطونيو دي ناتالي ، قائد روما فرانشيسكو توتي بأنه آخر رمز للنادي، مؤكداً انه لا يستطيع أن يتخيل كرة القدم بدونه.

وقال دي ناتالي في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:توتي لاعب عظيم ، انه آخر رمز لنادي روما.

وأضاف:آمل أن يفهم النادي ذلك ويسمح له أن يلعب لمدة عام آخر ، لأنني لا أستطيع تخيل كرة القدم من دونه.

وتابع دي ناتالي: كنت قريباً من الانتقال للروما تحت إمرة لوتشيانو سباليتي في السنوات الأولى، ولكنني فضلت البقاء في أودينيزي.