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رئيس ملقا يوضح حقيقة إهانته لكتالونيا

رئيس ملقا يوضح حقيقة إهانته لكتالونيا

By admin
27 أبريل، 2017
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ثار الشيخ عبدالله آل ثاني مالك نادي ملقا الأسباني الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة بسبب الإهانات التي وجهها لكتالونية عبر حسابه الشخصي بتويتر.
ولكن أراد رئيس نادي ملقا أن يوضح حقيقة الإهانات التي وجهها لإقليم كتالونيا، حيث أكد ان رسالته لم تكن إهانة للإقليم ولكن ضد الصحافة الكتالونية.
ونشرت صحيفة سبورت التغريدة الجديدة للشيخ عبدالله آل ثاني والتي أكد من خلالها على ان فريقه وميشيل المدير الفني للفريق قد واجهوا إتهامات بترك المباراة لفريق ريال مدريد، الأمر الذي أثار غضبه وجعله يرد على الصحافة الكتالونية التي وجهت لفريقه هذه الاتهامات.
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