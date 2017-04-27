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لاعب السيتي السابق: برشلونة والريال سيدخلان الصراع على أغويرو

لاعب السيتي السابق: برشلونة والريال سيدخلان الصراع على أغويرو

By admin
27 أبريل، 2017
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تحدث شون جواتر مهاجم مانشستر سيتي السابق عن مستقبل مهاجم الفريق الحالي سيرجيو أغويرو وإهتمام الاندية به في الميركاتو الصيفي القادم.
ونشرت صحيفة الأكسبريس تصريحات شون جواتر التي أكد من خلالها على ان فريقي ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيان سيدخلان في الصراع من أجل التعاقد مع أغويرو الميركاتو الصيفي القادم.
وقال: أتمنى ان يبقى هنا الموسم القادم، لا أتوقع إنه يريد الرحيل عن الفريق ، وأعتقد ان ما فعله مع السيتي في الخمسة أو ستة مواسم الماضية يجعل هناك ضرورة ان يتم التعامل معه مثل ميسي في برشلونة.
وأضاف: أعتقد ان هناك ثلاثة أندية ستحاول التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم وهم برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.
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