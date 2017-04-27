لاعب ليل السابق يكشف سبب صفعه لهازارد

كشف لاعب ليل السابق نيكولاس بليستان عن صفعه لايدين هازارد لاعب تشيلسي الحالي عندما كان زميله في فريق ليل الفرنسي.

ونشرت صحيفة الأكسبريس تصريحات بليستان التي أكد من خلالها على أنه قام بصفع هازارد بسبب إفتقاده للإحترام في أحد المواقف .

وقال: هازارد كان يتدرب مع الفريقين الأول وتحت 21 عاماً وقد أعتاد على إنتقادنا عندما يكون مع اللاعبين الأصغر سنًا، وفي صباح أحد الأيام قام بمصافحتي فقلت له: لماذا تقوم بمصافحتي وأنت تهينني من وراء ظهري.

واضاف: لقد أندهش من كلامي وكان ردي ان صفعته على وجهه ، أنا لست فخورًا بما فعلت ولكن لم أندم على هذا .