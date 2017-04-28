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آنشيلوتي : يجب أن يركز البايرن للفوز على فولفسبورغ

آنشيلوتي : يجب أن يركز البايرن للفوز على فولفسبورغ

By admin
28 أبريل، 2017
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أكد الإيطالي كارلو آنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الالماني أنه يجب على فريقه اللعب بتركيز غداً من اجل تحقيق الفوز على فولفسبورغ في الدوري الالماني .
ومن المنتظر أن يحل البايرن ضيفاً ثقيلاً على فريق فولفسبورغ في إطار لقاءات الجولة ال31 من عمر الدوري الالماني .
نقلت صفحة بايرن ميونيخ الرسمية على تويتر تصريحات آنشيلوتي والذي قال : يجب أن نتألق ونركز أمام فولفسبورغ لتحقيق الفوز, سنقترب من لقب البوندزليجا في حال الفوز .
واضاف آنشيلوتي : جيروم بواتينغ ودافيد آلابا وماتس هوملز لم يتدربوا بالأمس وسنرى اذا ماكان يمكنهم المشاركة غداً أو لا .
وتابع آنشيلوتي : من الرائع تجديد عقود كلاً من تياغو الكانتارا وكينغسلي كومان ، وجودهما شئ مهم للفريق .
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