آنشيلوتي : يجب أن يركز البايرن للفوز على فولفسبورغ

أكد الإيطالي كارلو آنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ الالماني أنه يجب على فريقه اللعب بتركيز غداً من اجل تحقيق الفوز على فولفسبورغ في الدوري الالماني .

ومن المنتظر أن يحل البايرن ضيفاً ثقيلاً على فريق فولفسبورغ في إطار لقاءات الجولة ال31 من عمر الدوري الالماني .

نقلت صفحة بايرن ميونيخ الرسمية على تويتر تصريحات آنشيلوتي والذي قال : يجب أن نتألق ونركز أمام فولفسبورغ لتحقيق الفوز, سنقترب من لقب البوندزليجا في حال الفوز .

واضاف آنشيلوتي : جيروم بواتينغ ودافيد آلابا وماتس هوملز لم يتدربوا بالأمس وسنرى اذا ماكان يمكنهم المشاركة غداً أو لا .

وتابع آنشيلوتي : من الرائع تجديد عقود كلاً من تياغو الكانتارا وكينغسلي كومان ، وجودهما شئ مهم للفريق .