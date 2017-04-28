بدون صفقة تبادلية..برشلونة يقهر ريال ويضم ظهير أتليتكو

اقترب نادي برشلونة الأسباني من حسم أولى صفقاته الصيفية بالميركاتو المقبل، بالتعاقد مع ثيو هيرنانديز ظهير نادي أتليتكو مدريد بعد صراع مع منافسه ريال.

وقالت صحيفة “سبورت” أن برشلونة استقر أخيرا على تفعيل الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ19 عاما مع أتليتكو والذي تبلغ قيمته 24 مليون يورو.

ويأتي ذلك بعد المستوى المبهر الذي قدمه اللاعب خلال فترة إعارته من أتليتكو إلى ألافيس هذا الموسم، ليخطف أنظار العديد من الأندية أبرزها ريال مدريد.

ومن جانبه تمكن برشلونة من العمل على انهاء الصفقة طوال الأسابيع القليلة الماضية، ليقنعه بالتخلي عن فكرة اللعب لريال والانتقال للفريق الكتالوني.

ونفت “سبورت” التكهنات بدخول جوردي ألبا مدافع برشلونة في صفقة تبادلية لضم ثيو، لاقتناع النادي بأنه أحد أفضل الأظهرة في العالم وغير قابل للبيع.