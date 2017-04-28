تياغو: لن أغادر بايرن ميونخ حتى التتويج بدوري أبطال أوروبا

صمم الأسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني أنه لا ينوي الرحيل عن النادي البافاري قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن اليوم تجديد تعاقد ألكانتارا حتى يونيو 2021.

تياغو ألكانتارا فاز بثلاثة ألقاب للدوري الألماني وبطولتين كأس ألمانيا في أربعة أعوام قضاها مع بايرن ميونخ قادماً من نادي برشلونة الأسباني.

ألكانتارا قال في مقابلة مع قناة النادي: “دوري أبطال أوروبا هدفي الآن، أريد التتويج بهذه البطولة مع بايرن ميونخ، سأبقى حتى الفوز بدوري الأبطال”.

وعن تجديد تعاقده مع بايرن ميونخ، قال لاعب الوسط الأسباني: “التجديد يعني أني باق لوقت طويل، وسأحاول الفوز بالكثير من المباريات والبطولات في الأعوام القادمة”.

وأكمل “سعيد بالعمل مع هذا النادي، هذا الفريق، وهؤلاء الجماهير هنا في بايرن، نحن سعداء في ميونخ، أطفالي معي هنا، كل شيء مثالي”.

بايرن ميونخ يتصدر الدوري الألماني بفارق ثمان نقاط عن لايبزيغ، ويواجه غداً فريق فولفسبورج في الجولة الواحدة والثلاثين.