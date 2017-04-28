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جيرو يداعب فينغر في تدريبات أرسنال قبل ديربي شمال لندن

جيرو يداعب فينغر في تدريبات أرسنال قبل ديربي شمال لندن

By admin
28 أبريل، 2017
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يستعد أرسنال لخوض مباراة ديربي شمال لندن أمام توتنهام يوم الأحد في ملعب وايت هارت لين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

تدريبات أرسنال اليوم استعداداً لمباراة الديربي شهدت أجواءاً  هادئة ومزاحاً بين اللاعبين بعيداً عن الضغط العصبي الذي يعيشه الفريق اللندني في الأوقات الأخيرة.

المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو ظهر في التدريبات مبتسماً ويحاول مداعبة رفاقه ومدربه أرسين فينغر بتمرير الكرة بين قدميه.

أرسنال يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة ويرغب في الاقتراب أكثر من المراكزالمؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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