رقم قياسي مُذهل يخص أهداف لوكاكو مع إيفرتون

تمكن اللاعب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي من تحقيق رقماً قياسياً رائعاً للغاية هذا الموسم مع فريقه التوفيز، خاصة بعد عدد الأهداف الكبير الذي حققه منذ بداية البطولة.

لوكاكو بالرغم من تصدره لجدول هدافي البطولة برصيد 24 هدفاُ وبفارق 4 أهداف عن الوصيف هاري كين لاعب فريق توتنهام، إلا أنه قد حقق رقماُ قياسياً مذهلاً للغاية، حيث إنه الوحيد الذي سجل أكثر من 5 أهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بالقدم اليمنى واليسرى وبرأسه.

اللاعب البلجيكي تمكن من تسجيل 11 هدفاً بقدمه اليسرى، فيما سجل 7 أهدافاً بقدمه اليمنى، وهز شباك الخصوم بستة رأسيات، ليحقق رقماً فريداً من نوعه هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن التوفيز سوف يستضيف نظيره تشيلسي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب جوديسون بارك.

ويقدم اللاعب البلجيكي مستويات طيبة للغاية خلال الفترة الماضية مع فريقه خاصة على الصعيد الهجومي، حيث إنه يعد من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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