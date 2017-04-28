الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
رقم قياسي مُذهل يخص أهداف لوكاكو مع إيفرتون

رقم قياسي مُذهل يخص أهداف لوكاكو مع إيفرتون

By admin
28 أبريل، 2017
1855
0
Share:

تمكن اللاعب الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي من تحقيق رقماً قياسياً رائعاً للغاية هذا الموسم مع فريقه التوفيز، خاصة بعد عدد الأهداف الكبير الذي حققه منذ بداية البطولة.

لوكاكو بالرغم من تصدره لجدول هدافي البطولة برصيد 24 هدفاُ وبفارق 4 أهداف عن الوصيف هاري كين لاعب فريق توتنهام، إلا أنه قد حقق رقماُ قياسياً مذهلاً للغاية، حيث إنه الوحيد الذي سجل أكثر من 5 أهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بالقدم اليمنى واليسرى وبرأسه.

اللاعب البلجيكي تمكن من تسجيل 11 هدفاً بقدمه اليسرى، فيما سجل 7 أهدافاً بقدمه اليمنى، وهز شباك الخصوم بستة رأسيات، ليحقق رقماً فريداً من نوعه هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن التوفيز سوف يستضيف نظيره تشيلسي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب جوديسون بارك.

ويقدم اللاعب البلجيكي مستويات طيبة للغاية خلال الفترة الماضية مع فريقه خاصة على الصعيد الهجومي، حيث إنه يعد من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

goal

الموضوع السابق

شبح رونالدو يطارد شباك فالنسيا

الموضوع التالي

فينغر: ديلي ألي لاعب متكامل

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017