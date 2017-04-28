شبح رونالدو يطارد شباك فالنسيا

يعود غداً اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد لأجواء المباريات مع فريقه أمام نظيره فالنسيا بعد أن غاب عن مباراة ديبورتيفو لاكورونيا الماضية بقرار فني من قبل المدرب زين الدين زيدان للراحة.

ويعتبر فالنسيا من الأندية التي يحب اللاعب البرتغالي التسجيل في شباكها دائماً منذ إنضمامه للفريق قادماً من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض صاروخ ماديرا 16 مواجهة ضد الخفافيش في جميع المسابقات بقميص ريال مدريد وتمكن من تسجيل 12 هدفاً، بالإضافة إلى صناعته في 3 مناسبات.

نجم فريق ريال مدريد قاد فريقه للإنتصار في 8 مناسبات أمام الخفافيش فيما تلقى الخسارة في مواجهتين فقط، وتعادل في باقي المواجهات.

وتمكن كريستيانو من التسجيل في شباك فالنسيا في المباراة الأخيرة التي جمعتها هذا الموسم في الدور الأول من البطولة وانتهت بفوز الخفافيش بهدفين مقابل هدف.

وبعادة رونالدو، لم يتمكن من أن يمر أي موسم مرور الكرام من دون أن يسجل في شباك فالنسيا ولو هدف واحد على الأقل، حيث سجل في 9 مباريات من أصل 16 مباراة.

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