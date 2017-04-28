فينغر: ديلي ألي لاعب متكامل

يستعد نادي أرسنال لخوض مباراة ديربي لندن المهمة أمام مضيفه توتنام بالجولة الـ35 على ملعب وايت هارت لين، ويسعى سبيرز لخطف الثلاث نقاط من أجل مواصلة اللحاق بتشيلسي صاحب المركز الأول.

بينما من جانب الغانرز يسعى أرسين فينجر للفوز من أجل ضمان التواجد في المراكز الأربعة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي تصريحات المدرب الفرنسي المخضرم بالمؤتمر الصحفي الجمعة تحدث عن نجم سبيرز ديلي ألي قائلًا: “هو لاعب أكثر من رائع ويمتلك موهبة كبيرة، أصبح متكامل وتطور مستواه كثيرًا هذا الموسم”.

وأضاف: “هو دائمًا ما يكون خطير ويسجل الأهداف، أعتقد أنه سجل 16 أو 17 هدف هذا الموسم وهذا يعد رقم خرافي بسبب سنه الصغير، لقد شاهدته كثيرًا هذا الموسم ويقدم أداء رائع للغاية”.

يذكر أن أرسنال يتواجد في المركز السادس بالوقت الحالي برصيد 60 نقطة بينما يتواجد توتنام في المركز الثاني برصيد 74 نقطة.