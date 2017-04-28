كونتي: إيفرتون فريق قوي ويجب علينا التحسن دفاعياً

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنجليزي أن مواجهة إيفرتون في الجولة القادمة ستكون قوية، وأن الفريق يجب أن يتحسن دفاعياً في الفترة المقبلة.

كونتي قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “كل اللاعبين متاحين لمباراة إيفرتون، الفريق الذي أعتبره قوي للغاية ويملك لاعبين جيدين، يجب علينا التفكير في أنفسنا فقط والدخول في المباراة بتنظيم جيد وجهد بدني عالي”.

المدير الفني للبلوز شرح “ستكون لحظة جيدة لنا إذا فاز الفريق، وضمن مقعداً في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهذا كان هدفنا من بداية الموسم”.

وأكمل الإيطالي “الإحصائيات لا تعكس حقيقة مجريات المباراة، ولكن الأرقام المتعلقة بنظافة الشباك مهمة وسنعمل على تحسين دفاعنا في الكرات الثابتة التي استقبلنا منها هدفاً المباراة الماضية”.

مدرب تشيلسي تابع “لوكاكو مهاجم قوي للغاية من الناحية الجسدية ويجب أن نراقبه جيداً يوم الأحد”.

وأَضاف أنطونيو كونتي “تشيلسي وتوتنهام يقدمون موسماً مميزاً، يجب على الجماهير الاستمتاع بما يقوم به الفريقان من قتال حتى الأنفاس الأخيرة للحصول على بطولة الدوري الإنجليزي”.

وأكد مدرب البلوز “لا يجب التفكير في أن مباريات تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي أسهل من مباريات توتنهام، لأن كل مباراة صعبة في حد ذاتها”.

كونتي ذكر “فكرة لعب المباريات في آخر ثلاث جولات كل موسم من الدوري الإنجليزي تروق لي وأفضلها”.

وعن نهائي مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب بين تشيلسي ومانشستر سيتي، قال كونتي: “استمتعت بالجلوس بجانب إبراموفيتش ومشاهدة نهائي الكأس الذي نجح شباب تشيلسي في التتويج به للمرة الرابعة على التوالي”.

واختتم “شاهدت أربعة أو خمسة لاعبين يملكون إمكانيات جيدة، ولكن ليس من السهل أن تكون لاعباً في تشيلسي”.

تشيلسي يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، وتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال الشهر القادم، ويسعى الفريق اللندني لتحقيق الثنائية في الموسم الأول للمدرب أنطونيو كونتي.

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