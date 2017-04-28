مورينيو: سنقاتل للتأهل الأوروبي من بوابة الدوري الإنجليزي

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن قلقه من كثرة إصابات الفريق خصوصاً في خطي الدفاع والوسط، ولكنه أكد على قتال الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري الإنجليزي.

مورينيو قال مازحاً في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “أتدرب مع الفريق بشكل جيد لأكون أحد الخيارات الدفاعية، مورينيو وتوانزيبي أمام سوانسي”.

وتابع “يوم الأحد سيكون هيريرا وكاريك اللاعبين المتاحين في خط الوسط فقط، لدينا مشكلة في هذا المركز ولكن سنقاتل لآخر لحظة”.

المدرب البرتغالي أضاف “عودة خوان ماتا من الإصابة، ستضيف لنا قوة هجومية، ولكن نحتاج لعودة قلبي الدفاع للمشاركة مع الفريق”.

وعن رحيل مورجان شنايدرلين لاعب خط الوسط إلى إيفرتون والأزمة الموجودة في هذا المركز الآن، قال مورينيو: “أتي شنايدرلين لي وأخبرني برغبته في المشاركة في كل المباريات وإلا الرحيل، ولم أخبر الإدارة برغبتي في بيع اللاعب”.

المدير الفني لمانشستر يونايتد أكد “مانشستر سيتي يملك جدول مباريات أسهل من فريقنا، لذلك أعتقد أنهم سينهون الدوري في المركز الثالث، وسيكون الصراع على المركز الرابع بين يونايتد وليفربول وأرسنال”.

واختتم سبيشيال وان “سنقاتل للتأهل لدوري أبطال أوروبا من بوابة الدوري حتى يصبح التأهل مستحيل حسابياً”.

مانشستر يونايتد يستقبل سوانسي يوم الأحد في ملعب أولد ترافورد ويحتل الفريق المركز الخامس برصيد 64 نقطة.

goal