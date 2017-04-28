نجم الريال السابق:يوفنتوس قادر على الفوز بدوري الابطال

أصر البرتغالي لويس فيغو نجم ريال مدريد السابق أن يوفنتوس قادر على الفوز بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم.

وقال فيغو في تصريحاته التي نقلها موقع فوتبول إيطاليا:عند الوصول إلى الدور نصف النهائي لم يعد هناك فريق مفضل للفوز.

واضاف:ومع ذلك اعتقد أن الأندية الذين هم أكثر استخداما للفوز – خصوصا في دوري ابطال اوروبا – ولكن في مباراتين أي شيء يمكن أن يحدث.

وتابع:أعتقد انه اذا كنت تلعب في الدوري الايطالي، فهذا سيخدمك جيداً ، لأنه دوري معقد وصعب للغاية.

وأردف قائلا:لكن في المسابقات الأوروبية يجب أن يكون لديك عقلية مختلفة لأن ما يهم في نهاية المطاف هو التسجيل وليس الدفاع فقط. عليك أن تعرف كيفية الهجوم لتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف ، وهذا يجعل جميع الفرق في مباراتين في منافسات خروج المغلوب، على حد سواء ذهابا وايابا.

واختتم فيغو حديثه قائلا:وفي الحقيقة بلوغ يوفنتوس الدور قبل النهائي يعني أنهم أقوياء، وخاصة لأنهم أقصوا برشلونة وفرق قوية آخرى، فقد تحسنوا جداً ، وأصبحوا قادرين على الفوز بدوري ابطال اوروبا.

وبسؤاله هل يعتقد ان موناكو مفاجأة هذا العام؟..رد فيغو قائلا:لا، كان مفاجأة بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون أو لا يتابعون كرة القدم، لان موناكو لديهم لاعبين شباب أقوياء جداً مثل مبابي وغيره الكثير.