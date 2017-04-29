الخضر سيواجهون الغابون في أكتوبر

كشفت مصادر مطلعة أن الاتحادية الغابونية تقدمت بطلب إلى الفاف من أجل برمجة مباراة ودية مع المنتخب الجزائري شهر أكتوبر القادم، واستغلال تاريخ الفيفا لهذا الشهر الذي سيعرف برمجة الجولة الخامسة من تصفيات مونديال روسيا 2018 عن القارة الإفريقية، حيث سينتقل الخضر إلى الكاميرون في حين يواجه رفقاء أوباميانغ المنتخب المغربي بالمغرب وهي فرصة مواتية لبرمجة هذه المواجهة بالجزائر، خاصة وأن الاتحادية الغابونية أرادت من قبل برمجة لقاء في شهر جوان، إلا أن اتفاق الفاف مع منتخب غينيا جعلها تطلب اللعب شهر أكتوبر.

اللقاء سيلعب بالجزائر قبل سفر المنتخبين

بحسب ذات المصدر فإن اللقاء الودي أمام منتخب الغابون إن تم ترسيمه، سيلعب بالجزائر قبل تنقل الغابون إلى الجارة الغربية لمواجهة أسود الأطلس في تصفيات المونديال، وكذلك قبل سفر الخضر إلى الكاميرون وهو اللقاء الذي سيسمح للمنتخبين بالتحضير جيدا للقاءين، خاصة إذا تمكن رفقاء محرز من تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء المنتخب الزامبي ذهابا وإيابا نهاية أوت وبداية سبتمبر وعودتهم للصراع على تأشيرة المونديال.

مسؤولو المنتخبين سيرسمون اللقاء في البحرين

سيستغل مسؤلو الفاف تواجدهم في العاصمة البحرينية المنامة خلال الجمعية العامة للفيفا شهر ماي الداخل، من أجل الالتقاء بنظرائهم الغابونيين من أجل برمجة اللقاء بصفة رسمية وضبط تاريخ إجرائه بما أن مكانه معروف وسيكون بالجزائر قبل الإعلان عنه، للتذكير تاريخ الفيفا لشهر أكتوبر ينطلق من 2 إلى غاية 10 أكتوبر وسيكون أمام الناخب الوطني الوقت الكافي لتحضير لاعبيه للقاء الودي، وكذلك للقاء الكاميرون في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا.

…والفاف ترفض مواجهة كوريا الجنوبية

في نفس السياق، علمنا أن اتحادية كوريا الجنوبية راسلت الفاف من أجل برمجة مواجهة ودية بين منتخبي البلدين شهر أكتوبر وهو الطلب الذي لم ترد عليه الفاف رسميا، لكنه سيلقى الرفض حسب مصدر مسؤول لأن الكوريين يريدون برمجة اللقاء على أرضهم وهو ما لا يتوافق وبرنامج الخضر في هذا الشهر، لأنه من المستحيل السفر إلى كوريا الجنوبية وبعدها التنقل إلى الكاميرون دون نسيان اتفاق الفاف مع الاتحادية الغابونية على اللعب في الجزائر، وهو ما يصب في مصلحة الخضر أكثر.

ب-بكوش