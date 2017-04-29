زطشي، ربوح وزفزاف سيمثلون الفاف في الجمعية العامة للفيفا الكاف

سيطير وفد الفاف إلى العاصمة البحرينية المنامة بداية شهر ماي الداخل من أجل حضور أشغال الجمعية العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم بين 9 و10 ماي وكذلك الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي المبرمجة يوم 11 ماي، وفد الفاف سيكون مكونا من الرئيس خير الدين زطشي، ونائبه الأول ربوح حداد وعضو المكتب الفدرالي جهيد زفزاف.

فرصة جيدة لزطشي للاحتكاك بالمسؤولين الأفارقة

تحمل هذه الزيارة أهمية كبيرة جدا لرئيس الفاف خير الدين زطشي على اعتبارها أول مهمة رسمية له كرئيس للاتحاد الجزائر ومشاركته في حدث بهذا المستوى سيسمح له بالتعرف على رؤساء الاتحاديات الإفريقية ومعرفة أصحاب الحل والربط داخل مبنى الكاف وربط علاقاته بهم، خاصة أنه يفتقد للخبرة الإفريقية والتي حان الوقت لبداية اكتسابها، تواجد زطشي في البحرين لن يقتصر فقط على الحديث مع المسؤولين الأفارقة بل كل الفاعلين في ميدان كرة القدم من كل دول العالم.

قد يسافر إلى دبي للاجتماع بممثل شركة أديداس

بعد انتهاء أشغال الجمعية العامة للفيفا والكاف قد يطير رئيس الفاف زطشي إلى دبي الإماراتية من أجل الالتقاء بممثل شركة أديداس الممول الرسمي للحضر بالعتاد الرياضي لمراجعة بنود العقد الذي يربط الشركة بالاتحادية الجزائرية والذي وقع في عهد الرئيس السابق محمد روراوة في محاولة منه للحصول على امتيازات جديدة لا تتواجد في العقد كتموين تربصات المنتخب الأول وتحسين نوعية أقمصة رفقاء محرز وبعض القضايا التي يراها زطشي واجبة المراجعة.

ب-بكوش