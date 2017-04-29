عبيد: “سأعمل بقوة من أجل تحسين وضعي في المنتخب”

أدلى لاعب الخضر ونادي ديجون مهدي عبيد بتصريحات مطولة لصحيفة “فرانس فوتبول” تكلم فيها عن أولى خطواته في عديد الأمور، منها فريقه الأول وانتقاله للونس وأيضا أو لقاء شارك فيه وأيضا انتقالاته الكثيرة بعد ذلك خارج فرنسا، عبيد تكلم أيضا في أحد المحاور عن المنتخب الوطني.

“أول لقاء لي مع الخضر يبقى ذكرى رائعة”

نبدأ بحديث عبيد عن المنتخب، حيث تكلم الجزائري عن أول لقاء شارك فيه وفي هذا الشأن قال: ” أتذكر أول لقاء لي مع المنتخب الجزائري كان ضد السيشل (الجزائر فازت برباعية) لقد لعبت آخر خمس دقائق حتى أن أحد كراتي لمست العارضة، إنها ذكرى رائعة وهو أمر رائع بالنسبة لي”.

“فخور بكوني جزءا من المنتخب الجزائري وسأعمل على تحسين وضعي”

بعد ذلك تكلم عبيد عن وضعه حاليا في الفريق وأكد أنه سيعمل جاهدا على تحسينه وأضاف: ” أن أكون جزءا من هذا المنتخب هو فخر كبير بالنسبة لي، أنا الآن أستدعى بشكل منتظم للمنتخب وسعيد جدا بذلك، الآن وجب علي أن أعمل من أجل تحسين وضعي في المنتخب الوطني”.

“كنت قريبا من تشيلسي قبل انتقالي لنيوكاسل”

قبل المنتخب كان عبيد قد تكلم عن أمور أخرى تخص مشواره وبدأ بتجربته مع نيوكاسل حين قال:” أتذكر جيدا فترة انتقالي إلى نيوكاسل لقد قضيت قبلها وقتا في نادي تشيلسي، كما أنني كنت مطلوبا في نادي إيفرتون لكن مسيري نيوكاسل كانوا أكثر إصرارا على ضمي للفريق، لقد حققت حلمي وقتها باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “.

“بداياتي مع نيوكاسل كانت صعبة ولم ألعب لأزيد من عام ونصف”

رغم سعادته الكبيرة باللعب في الدوري الإنجليزي، إلا أن عبيد اصطدم بواقع آخر وعنه قال: ” لم ألعب مع نيوكاسل لعام ونصف رغم أنني كنت في الفريق الأول، إلا أن المدرب دائما ما كان يقصي اسمي من الفريق المعني بالمشاركات لقد كانت لحظات صعبة بالنسبة لي حتى جاءت فترة الإعارة “.

“لم أتقبل فكرة اللعب في إسكتلندا وتجربتي مع باناتينايكوس كانت رائعة”

“لعبت بداية في إسكتلندا، لم أتقبل الفكرة مبدئيا لقد كان صعبا علي أن أنتقل للدوري الإسكتلندي الذي لم أكن أعرف عنه شيئا، لقد استفدت من تواجد بعض المقربين هناك، لعبت بعدها في باناتينايكوس لقد كانت تجرب رائعة بالنسبة لي، حيث سجلت العديد من الأهداف وقدمت تمريرات حاسمة كثيرة كما أنني توجت بالكأس، كانت تجربة لا تنسي “.

“مشاركتي ضد ليفربول هي أحسن ذكرى في مشواري”

بعد أن وصف كل ذكرياته السابقة بالرائعة والمميزة وصل عبيد للحديث عن أجل ذكرى له في مشواره الرياضي والتي لم تكن متعلقة لا ببدايته ولا بالمنتخب وقال:” أحسن ذكرياتي في عالم كرة القدم هي مشاركتي الأولى في الدوري الإنجليزي، لقد كانت ضد ليفربول ( نيوكاسل فاز بهدف من دون رد ) لقد قدمت مستوى كبيرا جدا وتوجت كأحسن لاعب في اللقاء، حيث واجهنا فريقا كبيرا يضم لاعبين مثل جيرار وكوتينيو، لقد ساعدني هذا اللقاء لأضمن مكانا مع الفريق الأول “.

بورقعة-ع