غلام يتفق مع ميلان مقابل 2 مليون أورو سنويا بعقد يمتد لغاية 2022

فجرت صحافة إيطاليا أمس الجمعة مفاجأة جديدة قد تكون الأخيرة حول مستقبل لاعب الخضر فوزي غلام، حيث كشفت صحافة نادي ميلان المقربة أن وكلاء لاعب الخضر فوزي غلام تواجدوا في ميلان أمس الجمعة واجتمعوا صباحا من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتقال غلام لقلعة النادي اللومباردي، مجرد تواجد وكلاء غلام في ميلان يعتبر مؤشرا قويا على قرب قدومه، خاصة أن تواجدهم سبقته إشاعات كثيرة حول عروض رسمية من ميلان للجزائري.

وكيل غلام وصل لـ “كازا ميلان” صباحا والاجتماع لم يدم طويلا

بحسب موقع “توتو ميركاتو واب” الإيطالي فإن وفدا من مقربي غلام من بينهم وكيل أعماله (لم يفصح عن اسمه) وصلوا لكازا ميلان مقر اجتماعات وإدارة النادي الأحمر والأسود في صباح الجمعة، أين كان في استقبالهم المديرين الرياضيين الجديدين لميلان فاسوني وميرابيلي، الاجتماع لم يدم طويلا لكنه أفضى لاتفاق شبه نهائي بين الوفد الممثل لغلام ونظرائهم من ميلان.

غلام سيتقاضى راتبا بمليوني أورو لكن بحوافز كثيرة

بحسب موقع “توتو ميركاتو” دائما فإن وفد غلام وافق على راتب صافي وقدره مليوني أورو وهو مبلغ يبدو زهيدا وأقل بكثير من المبالغ التي قيل أنه يطلبها، لكن ذات الموقع قال أن غلام سيحصل على حوافز كثيرة ربما تجعل من موارده في نهاية العام أكبر بكثير من 2 مليون أورو، أهمها عدد مشاركاته وتأثيره في نتائج فريقه وأيضا فوز الميلان بالألقاب أو على الأقل الوصول للمنافسات الأوروبية، يذكر أن إدارة نابولي عرضت 1.8 مليون أورو كراتب صافي كما قيل أن بايرن ميونيخ عرض عليه راتبا صافيا وقدره 3 ملايين أورو .

مدة العقد 5 سنوات وهو ما يريده فوزي

بعيدا عن قيمة العرض، فقد أصر مقربو غلام على الفوز بعقد طويل الأمد، جيانلكو دي مارزيو الصحفي الإيطالي الشهير قال أن اتفاق غلام مع ميلان يتضمن التوقيع على عقد طويل الأمد لغاية 2022 ليضمن الجزائري بذلك مشواره، حيث سيبلغ حينها من العمر 31 سنة من العمر، كما أن مداخيله لن تقل عن 10 ملايين أورو على الأقل من دون احتساب الحوافز والمنح.

إقناع إدارة نابولي لن يكون سهلا

رغم كل ما يقال عن قوة إدارة ميلان الجديدة وسطوتها المالية، إلا أن الصحافة الإيطالية الصادرة يوم أمس أجمعت على أن إقناع إدارة نابولي بضرورة تسريح غلام لن يكون سهلا، الصحافة الإيطالية قالت أن دي لاورنتيس رئيس نابولي سيطلب أرقاما خيالية لن يستطيع النادي اللومباردي دفعها وربما يصل جشعه لطلب عشرين مليون أورو وهو مبلغ بعيد عن قيمة اللاعب الحقيقية، يذكر أننا كنا قد أشرنا سابقا لفلسفة وسياسة دي لاورنتيس الذي يرفض رفضا قاطعا بيع لاعبيه للمنافسين ورغم التأكيد على وجود اتفاق رسمي بين غلام ونادي ميلان إلا أن الانتقال مستبعد جدا.

بورقعة-ع