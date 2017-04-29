غيلاس يتفق مع بورصا سبور رسميا على الانتقال نهاية الموسم

كشفت صحيفة “ميليات” التركية الشهيرة يوم أمس أن لاعب الخضر نبيل غيلاس ووكلاء أعماله اجتمعوا مؤخرا مع إدارة نادي بورصا سبور من أجل دراسة إمكانية انتقاله إلى هناك، التقارير التركية قالت أن الاجتماعات أفضت إلى اتفاق نهائي بين اللاعب وإدارة ناديه الجديد على الانتقال في انتظار ترسيم الأمور في الصيف المقبل، جدير بالذكر أن نادي بورصا سبور عبر عن رغبته في ضم غيلاس قبل حوالي الشهر من الآن، ولكن على عكس الأندية الأخرى مر للأمور الأهم وهي المفاوضات .

غيلاس سيتقاضى 700 ألف أورو سنويا

بحسب ذات الصحيفة فإن غيلاس يكون قد وافق على البنود الشخصية في عقد انتقاله لبورصا سبور، التقارير لم تكشف عن مدة العقد ولو أن الأكيد أنها ستفوق الثلاث سنوات على الأقل لكنها كشفت عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه الجزائري والذي لن يقل عن 700 ألف أورو وهو راتب يعتبر كبير جيدا مقارنة مع المستوى المتواضع الذي قدمه الجزائري في آخر سنتين.

إدارة غازي عنتاب لا تعارض بيع غيلاس

إذا كانت إدارة بورصا سبور قد استطاعت إقناع غيلاس ببنود العقد الجديد إلا أنها ما زالت لم تفعل مع إدارة غازي عنتاب التي مازالت تملك عقد غيلاس ( متبقي من عقده عام ) الصحافة التركية قالت أن بوصا سبور لن يجد صعوبة في إقناع نظيرتها من غازي عنتاب لأنها لن تكون قادرة على إبقاء غيلاس نظرا لاقتراب الفريق من السقوط وحتى في حال البقاء فإن غيلاس سيطالب بتمديد عقده ورفع راتبه وهو أمر لن تستطيع توفيره .

بورقعة-ع