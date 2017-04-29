لجنة الانضباط ترفض طعن بورتو وبراهيمي سيغيب عن لقاء تشافيس 

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية أمس الجمعة أن إدارة نادي بورتو تلقت إشعارا من لجنة الانضباط في الاتحاد البرتغالي يبلغها برفض الاستئناف الذي تقدمت به من أجل تقليص عقوبة لاعبها الجزائري ياسين براهيمي، أبولا قالت أن براهيمي سيغيب بذلك عن لقاء تشافيس ليكمل العقوبة التي سلطت عليه منذ البداية بالغياب للقاءين، وكان براهيمي قد خرج مطرودا في لقاء براغا بعد أن تلفظ ببعض العبارات، التي اعتبرها الحكم الرابع مسيئة رغم أن إدارة بورتو قالت أن العبارات لم تكن مسيئة بالمرة، كما أنها كانت بلغة لا يفهما الحكم الرابع وهي اللغة الفرنسية.

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