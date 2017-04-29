مدرب بارادو: “واثق من قدرة ألكاراز على النجاح مع الجزائر”

أدلى مدرب نادي أتليتيك بارادو خوسي ماريا نيغيز أمس بتصريحات للإذاعة الجزائرية تكلم فيها عن مواطنه المدرب الجديد للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز، نيغيز ساند مواطنه بقوة وأكد أنه واثق من قدرته على النجاح وقال: ” لا أعرف لوكاس ألكاراز شخصيا لكني أعرفه من الجانب الرياضي، هو اسم محترم في إسبانيا ولديه مكانة كما أنه درب عدة فرق محترمة، ألكاراز لديه طريقة عمل واضحة ومناهج عمل بينة، أنا واثق من نجاحه في الجزائر وإعادة المنتخب للطريق الصحيح “.

“مع الجيل الحالي للجزائر أرى أن ألكاراز سيحقق أهدافه”

رغم ثقته الكبيرة في مواطنه إلا أن مدرب بارادو أكد على تواجد عوامل كثيرة ستساعده على النجاح من أبرزها تواجد لاعبين كبار وعلى أعلى طراز وفي المنتخب الوطني الحالي وفي هذا الشأن قال: “المنتخب الجزائري الحالي يضم لاعبين مميزين، كما أن لوكاس ألكاراز مدرب منضبط ويحب العمل وهي عوامل أرى أنها ستساعد المنتخب الجزائري وستساعد ألكاراز نفسه لتحقيق الأهداف التي أتى من أجلها للجزائر” .

بورقعة-ع