مدرب ليستر سيتي:” سليماني تعافى من الإصابة”

نشط أمس مدرب ليستر سيتي غريغ شكسبير ندوة صحفية الجمعة تحدث فيها عن لقاء فريقه اليوم ضد نادي واست بورميتش ألبيون، شكسبير تحدث عن حالة بعض من لاعبيه المصابين يتقدمهم الدولي الجزائري إسلام سليماني، حيث كشف أن إسلام تعافى من الإصابة وقال:” سليماني تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ، إذا لم يحدث أي أمر سلبي سيتدرب مع المجموعة اليوم ( الجمعة ) ” وعانى إسلام من إصابة في الفخذ أبعدته عن كثير من اللقاءات ويأمل أن تبتعد عنه من أجل العودة للمشاركة”.

مشاركته في لقاء اليوم ليست مؤكدة بعد

رغم عودته للتدريبات إلا أن الدولي الجزائري لم يشارك في تدريبات فريقه الجماعية وحتى في حال شارك يوم أمس، فإن الوقت قد لا يكون كافيا للزج به في لقاء اليوم، مدرب ليستر سيلجأ ربما للإجراء الاحترازي ويبقى إسلام بعيدا على أن يقوم الجزائري بالرفع من حالته البدنية طيلة الأسبوع الحالي عله يصل لفورمة زملائه والمشاركة عندها في لقاء الجولة المقبلة ضد نادي واتفورد.

بورقعة-ع