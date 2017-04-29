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مطالب قطرية بتسريح بونجاح واتهامه بافتعاله الدائم للمشاكل

مطالب قطرية بتسريح بونجاح واتهامه بافتعاله الدائم للمشاكل

By admin
29 أبريل، 2017
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شن اللاعب السابق والمدرب السابق للمنتخب القطري عبيد جمعة هجوما قويا على الدولي الجزائري بغداد  بونجاح متهما إياه بإثارة المشاكل، جمعة قال أن بونجاح لم يخدم السد وأن الإدارة مطالبة بالتخلص منه والاستنجاد بلاعب آخر الموسم المقبل ” بالطبع استبعاد بونجاح من نصف النهائي أمام الريان كانت وجهة نظر فنية لمدرب السد فييرا ويجب احترامها لأنه أقرب للاعبين ويعرف أقرب الأمور التي تكون غير مرئية للبعض وإن كنت شخصيا أعتقد أن بونجاح (لاعب راعي مشاكل) على الرغم من ظهوره بمستوى جيد مع السد في بعض المباريات ومنافسته على لقب الهداف ولكن في النهاية لم يخدم السد بالصورة المطلوبة وأعتقد أنه ليس اللاعب المناسب للسد ولم يخدمه كما خدم يوسف العربي لخويا في الموسم الحالي، فالأخير ساعد فريقه في التتويج بلقب الدوري وحصل على لقب الهداف ولم نسمع أي مشاكل له مع ناديه، كما هو الحال بالنسبة لبونجاح وبالتالي السد يحتاج إلى لاعب من نوعية يوسف العربي في الموسم القادم .”

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