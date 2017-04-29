منصوري يلتحق بران الفرنسي

التحق اللاعب الدولي الجزائري السابق يزيد منصوري بنادي ران الفرنسي كعضو في خلية الاستقدامات للنادي بحسب جريدة واست فرونس، حيث قام بزيارة مركز تدريبات الفريق الذي يشرع عليه المدرب السابق للمنتخب الوطني كريستيان غوركيف ويلعب له ثلاثة جزائريين وهم بن سبعيني، مبولحي وزفان، أين عاين المجموعة قبل الشروع في عمله تحسبا للموسم القادم، منصوري الذي لعب تحت إشراف غوركيف في نادي لوريون في الفترة الممتدة بين 2006 و2010 كان وراء استقدامه للإشراف على العارضة الفنية للخضر في 2014 ، ليرد له غوركيف الدين هذه المرة ويمنحه منصبا في خلية الاستقدامات دون معرفة المنطقة التي سيختص فيها إن كانت المغرب العربي أو في كامل أوربا.

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