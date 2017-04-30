براف يتحدى الوزير ولد علي

دخل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي في صراع جديد، فبعد ما حدث مع روراوة ها هو اليوم يدخل في جدال مع رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف، حيث اتهم اللجنة الأولمبية بسوء التسيير مطالبا بتقديم تفسيرات عن التجاوزات المالية التي ارتكبتها خلال التحضير والمشاركة بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ،من جانبه رفض براف أمس اتهامات وزير الرياضة معلنًا ترشحه لعهدة رابعة خلال الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية، التي انعقدت أمس مبررًا قراره بطلب العائلة الرياضية الجزائرية بعد حصوله على إذن من طبيبه، كما أكد أن 95 بالمائة من الأموال التي رُصدت للأولمبياد صرفت على الرياضيين، وهو الأمر الذي أكده مدير الحسابات مشددًا على أن الحصيلة المالية للجنة الأولمبية لا توجد بها أي اختلالات أو تجاوزات.

حذر ولد علي من عدم إجراء الجمعية الانتخابية في وقتها

كشف رئيس اللجنة الأولمبية عن تأخير موعد إجراء الانتخابات مرة ثانية وهذه المرة إلى 27 ماي المقبل، بعدما كان مقررًا لها في البداية أمس السبت قبل أن تؤجل في المرة الأولى إلى 14 ماي، كما حذر براف من عدم عقد الجمعية الانتخابية يوم 27 ماي، في حال عدم احترام لوائح الميثاق الأولمبي وهي رسالة موجهة لوزير الرياضة الهادي ولد علي بضرورة عدم التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية.

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