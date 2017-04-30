حمرون وبونجاح يقودان السد للتتويج بكأس قطر

عوض نادي السد القطري خسارته للدوري العام بإحرازه الكأس المحلية وذلك بعد إطاحته بنادي الجيش في النهائي، الذي جمع بينهما عشية أمس السبت، رفقاء الدولي الجزائري بغداد بونجاح عانوا الأمرين قبل التتويج، فرغم تقدمهم بهدف بغداد نفسه في الدقيقة العشرين، إلا أن الجيش ضغط وعدل النتيجة واقترب من قلبها لكن الجزائري الآخر يوغرطة حمرون أبى إلا أن يهدي الكأس لفريقه بتسجيله لهدف رائع قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة، ليتوج بذلك الجزائريان بأول ألقابهما على أمل أن تكون فاتحة خير للمستقبل.

بغداد تجاوز خلافه مع فيريرا وإشادة واسعة بمستوى حمرون

لا يختلف اثنان على أن تأثير الثنائي الجزائري يوغرطة حمرون وبغداد بونجاح في مستوى السد كان واضحا، سواء في الموسم المنتظم أو في منافسة الكأس التي أنهاها السد بطلا، الصحافة القطرية احتفت يوم أمس وبعد نهاية اللقاء بالثنائي الجزائري الذي منح اللقب للسد، خاصة حمرون الذي قدم بحسبها مستويات كبيرة انطلاقا من نصف النهائي ووصولا للنهائي، الصحافة القطرية تكلمت أيضا عن تجاوز بغداد بونجاح لخلافاته مع المدرب جوزفالدو فيريرا وقيادته السد لتحقيق اللقب وهي أمور من شأنها أن تطفئ نار الفتنة نهائيا بين الرجلين.

بونجاح يملك عدة عروض وقد يرحل

رغم أن بونجاح أكد في تصريحات إعلامية أنه يفضل البقاء في نادي السد الموسم القادم، إلا أن هذا لا يعني أنه سيرفض تغيير الأجواء إن وصله عرض جيد وخاصة من القارة الأوروبية، حيث ذكرت بعض التقارير الإعلامية من قبل أن لاعب الحراش السابق يتواجد تحت أعين أندية فرنسية من الليغ1 والأكيد أن بغداد لن يرفض تطوير مستواه باللعب في فرنسا أو نادي أوروبي آخر، خاصة أن أرقامه هذا الموسم جد مشجعة.

بورقعة-ع